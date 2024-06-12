Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)

Мэр Харькова Игорь Терехов возвращается в Харьков после рабочей поездки в Берлин. В горсовете подвели итоги командировки.

🔹В первый день командировки, 10 июня, по результатам мероприятия «Восстановление Харькова: основные цели и планы» мэр заключил ряд соглашений, важных для прохождения отопительного сезона. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), благодаря которому уже в июле-августе Харькову передадут четыре когенерационных установки. Еще две такие установки Харьков передаст правительство Чехии.

🔹Также Харьков получит от Всемирного банка грант в размере 47 млн евро, а от Европейского банка реконструкции и развития — кредит в 25 млн евро для обеспечения энергостойкости города. Эти средства пойдут на закупку нового оборудования и децентрализацию систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

🔹Помимо этого, ЕИБ приняло предложение о кредитовании программы муниципального жилья. По словам Терехова, для Харькова, в котором повреждено более 9,6 тысячи зданий, жилищный вопрос крайне актуален. В результате будет сформирован муниципальный жилищный фонд для аренды или ипотеки.

🔹11 июня Терехов принял участие в международной конференции по восстановлению Украины. Во время выступления мэр подчеркнул, что для Харькова главным является вопрос безопасности. Мэр подчеркнул, что без современных систем ПВО жизнь горожан находится под постоянной угрозой. Также в надежной защите нуждаются объекты критической инфраструктуры.

🔹«В частности, мощную поддержку Харькову оказывают японские партнеры. Накануне Терехов обсудил с представителями Министерства экономики Японии и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) передачу городу энергетического оборудования. Оно уже сейчас закупается за средства японских партнеров и скоро прибудет в Харьков», — добавили в мэрии.

🔹Также на мероприятии «Ukraine Recovery Conference» Терехов отметил, что Генеральный план развития Харькова, разрабатываемый совместно с Фондом Нормана Фостера при поддержке правительства Германии и Экономической комиссии ООН, определит жизнь города на 100 лет вперед.

🔹Кроме того, во время командировки мэр договорился с немецкими партнерами о предоставлении необходимой помощи в закупке оборудования для харьковской метрошколы. В частности, к началу нового учебного года планируется доставить мебель для обустройства классов на станции метро «Имени О. Масельского».

🔹Также в Берлине горсовет подписал комплексную программу поддержки с Европейским банком реконструкции и развития для украинских городов. Она предусматривает поддержку проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инклюзии в Украине, внедрение инновационных зеленых технологий, восстановление финансовой доступности, муниципальную, инфраструктурную и промышленную программу устойчивости.