Терехов в Берлине: ЕИБ готов дать кредит на строительство муниципального жилья
Европейский инвестиционный банк готов финансировать многие проекты, касающиеся муниципального жилья в украинских городах.
Об этом представитель банка, ответственный за жилищные проекты, Гжегож Гайда сказал на встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым в Берлине, передает пресслужба горсовета.
«Мы видим возможность предоставить кредит на строительство такого жилья, которое потом будет сдаваться в аренду. Эта работа пока продолжается, но в целом наша цель — запустить такое финансирование по всей Украине», — рассказал Гайда.
«Я бы очень хотел, чтобы вы как ведущий банк, помогающий Украине, посмотрели, как можно совместно финансировать эту программу. Мы выделяем средства из городского бюджета, но хотим использовать и кредитные ресурсы под муниципальное жилье», — отметил Терехов.
Напомним, 11-12 июня в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины. Мэр Игорь Терехов планирует подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме.
Городской голова уже подписал в Берлине Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), благодаря которому в июле-августе Харькову предоставят четыре когенерационных установки.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков, Экономика; Теги: банк, европейский инвестиционный банк, жилье, строительство, терехов;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европейский инвестиционный банк готов финансировать многие проекты, касающиеся муниципального жилья в украинских городах.".