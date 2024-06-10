Терехов в Берлине: ЕИБ готов дать кредит на строительство муниципального жилья

Европейский инвестиционный банк готов финансировать многие проекты, касающиеся муниципального жилья в украинских городах.

Об этом представитель банка, ответственный за жилищные проекты, Гжегож Гайда сказал на встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым в Берлине, передает пресслужба горсовета.

«Мы видим возможность предоставить кредит на строительство такого жилья, которое потом будет сдаваться в аренду. Эта работа пока продолжается, но в целом наша цель — запустить такое финансирование по всей Украине», — рассказал Гайда.

«Я бы очень хотел, чтобы вы как ведущий банк, помогающий Украине, посмотрели, как можно совместно финансировать эту программу. Мы выделяем средства из городского бюджета, но хотим использовать и кредитные ресурсы под муниципальное жилье», — отметил Терехов.

Напомним, 11-12 июня в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины. Мэр Игорь Терехов планирует подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме.

Городской голова уже подписал в Берлине Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), благодаря которому в июле-августе Харькову предоставят четыре когенерационных установки.