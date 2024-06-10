Терехов у Берліні: ЄІБ готовий дати кредит на будівництво муніципального житла

Європейський інвестиційний банк готовий фінансувати багато проєктів щодо муніципального житла в українських містах.

Про це представник банку, відповідальний за житлові проєкти, Гжегож Гайда сказав на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим у Берліні, повідомляє пресслужба міськради.

«Ми бачимо можливість надати кредит на будівництво такого житла, яке буде потім здаватися в оренду. Ця робота поки що триває, але загалом наша мета – запустити таке фінансування по всій Україні», – розповів Гайда.

«Я б дуже хотів, аби ви як провідний банк, який допомагає Україні, подивилися, як можна спільно фінансувати цю програму. Ми виділяємо кошти з міського бюджету, але хочемо використовувати й кредитні ресурси під муніципальне житло», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, 11-12 червня у Берліні пройде конференція з відновлення України. Мер Ігор Терехов планує підписати угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо термінового надання кредиту у розмірі 25 мільйонів євро на підготовку Харкова до зими.

Міський голова вже підписав у Берліні меморандум про взаєморозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), завдяки якому в липні-серпні Харкову нададуть чотири когенераційні установки.