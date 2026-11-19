В облпрокуратурі кажуть, що керівник одного з банківських відділень Харкова разом із касиром майже рік забирали з каси та сейфу готівку: гривні, долари та євро. Їх звинувачують у привласненні загалом понад 4 мільйони гривень. Якщо вина жінок буде доведена, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Обвинувачена керівник відділення – не новачок у своїй справі, за її плечима понад 15 років у банківській сфері. За даними слідства восени 2025 року вона домовилася з касиркою-операціоністкою вилучати з каси та сейфу готівку.

“В результаті вони винесли з банку понад 20 тис. гривень, близько 59 тис. доларів та 37 тис. євро. Загальна сума збитків за офіційним курсом Національного банку становить понад 4,2 мільйона гривень”, – кажуть у прокуратурі.

На початку вересня 2026 року жінкам повідомили про підозру. А у листопаді справу вже передали до Немишлянського районного суду. За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України), їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідство вважає, що працівник одного з банківських відділень у Харкові обдурив свого знайомого на 47450 доларів та майже 2000 євро, що за курсом НБУ становить понад 2 млн грн. Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та відправили під варту.