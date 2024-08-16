Подробиці схеми розкрадання на закупівлях у “Харківобленерго” – ХАЦ

Увечері 14 серпня НАБУ і САП виклали повідомлення про те, що затримали ексдиректора “Харківобленерго” Костянтина Логвиненка (був директором з 2020 і до весни 2024 року) та виконавчого директора енергетичної компанії “Енерго-тайм” Олександра Козира, повідомляє ХАЦ.

“Харківобленерго” уклало договори з двома фірмами на купівлю 11 904 трансформаторів та 79 475 лічильників до початку повномасштабної війни, у 2021 році, усе – за завищеними цінами. Загальна сума договорів сягала понад 300 мільйонів гривень. Було проплачено трохи понад 45 млн.

У НАБУ кажуть: часткове виконання цих договорів завдало збитків “Харківобленерго” на 12,5 млн грн, а в перспективі могло завдати 120 млн грн. Логвиненка та бізнесмена затримали.

У фігурантів провели обшуки.

Були виявлені численні переписки між службовими особами АК “Харківобленерго” та постачальниками в месенджері WhatsApp щодо встановлення рівня цін на трансформатори та надання інформації щодо цін на трансформатори Торгівельно-промисловій палаті. Яких же закупівель стосується справа.

4 жовтня 2021 року “Харківобленерго” уклало договір з харківським ТОВ “ЕК Енерго-тайм” на придбання майже 12 000 трансформаторів на загальну суму 327,9 млн грн. 21 жовтня того ж року була укладена додаткова угода, яка знизила вартість договору, і вона склала 321,4 млн грн. Але за договором було проплачено всього 2,63 млн грн. З цією компанією “Харківобленерго” уклало в 2021 році ще 11 договорів на суму 37 млн грн на реконструкцію, переоснащення трансформаторних станцій.

На момент укладання договору з “Харківобленерго” власниками ТОВ “ЕК Енерго-тайм” були Роман Козир та Ніна Сердюк, а керівником – Валентин Козир. Олександр Козир був серед підписантів на той момент. Зараз власниками є Валентин та Роман Козирі. Керівником є Валентин Козир, а виконавчим директором – Олександр Козир.

А лічильники придбали у ТОВ “Харківський електротехнічний завод “Енергоміра”.

25 травня 2021 року уклали перший договір з цією фірмою на поставку 36 030 лічильників на 45,2 млн грн. У липні того ж року була підписана додаткова угода щодо збільшення ціни за одиницю товару.

27 вересня 2021 року уклали другий договір на поставку 43 445 лічильників на 35,6 млн грн.

Всього за цими договорами сплатили 45,7 млн грн.

Власником було та є білоруське ТОВ “Фаніпольський завод вимірювальних приладів “Енергоміра”, а керівником – Роман Шабанов.

Також в ухвалах по цій справі фігурували й інші фірми та закупівлі “Харківобленерго” в 2021-2022 роках.

На закупівлі кабелю у ПАТ “Завод “Південкабель” на загальну суму 252,5 млн грн, було завищення цін на 14,4 млн грн. На придбанні муфти у ТОВ “Оргтехком” на загальну суму 34,4 млн грн, завищення цін лише по трьох позиціях склало 8,9 млн грн. У 2022 році на придбанні муфт у ТОВ “Інтернаціональна паливно-енергетична компанія” на 9,1 млн грн, завищення склало 3,4 млн грн.