Готуються до зими: у Харкові на 170 млн грн хочуть купити 13 котелень

КП “Теплові мережі” у Харкові повторно оголосило тендери на закупівлі блоково-модульних котелень на загальну суму понад 170 млн грн, пише Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані ProZorro.

“Загалом мають придбати 13 блоково-модульних котелень різної потужності: 6 МВт, 8,0 МВт, 4 МВт, 2,2 МВт, 1 МВт, 1,6 МВт, 4,0 МВт, 0,6 МВт, 0,6 МВт, 0,1 МВт, 3,0 МВт, 0,6 МВт та 0,2 МВт”, – інформує ХАЦ.

За даними антикорупціонерів, це вже друга спроба “Харківських теплових мереж” закупити 13 котелень. Перший тендер був спільним на всі 13, але торги не відбулися. Усі пропозиції учасників відхилили.

“Найдешевша пропозиція в 124,2 млн грн була у ТДВ “Броварський завод котельного устаткування Арденз”. Пропозицію цієї фірми відхилили, оскільки не на все основне та допоміжне обладнання були сертифікати відповідності та сертифікати експертизи. Аналогічно у трьох інших учасників не вистачало або документів на обладнання, або сертифікатів відповідності. Всі пропозиції на минулих торгах були суттєво меншими (від 124,2 до 157,9 млн грн), ніж очікувана вартість, яку виставило КП “Харківські теплові мережі”, – зазначили у ХАЦ.

Блоково-модульні котельні потрібні для децентралізації системи опалення. Мер міста Ігор Терехов напередодні заявив, що провести таку децентралізацію – головне завдання у підготовці міста до зими. Адже Харків після російських ракетних ударів по ТЕЦ і ТЕС залишився без власної генерації, а відбудовувати величезні об’єкти, які можна знищити кількома ракетами, – не раціонально. Тому систему опалення Харкова хочуть зробити “складнішою ціллю”, розділивши на безліч невеликих об’єктів генерації. З цією ж метою мер під час своєї поїздки до Берліна домовився про отримання кредиту ЄБРР на 25 млн євро та гранту від Світового банку на 47 млн ​​євро.

“На всі ці кошти також буде закупівля систем генерації, електропостачання та теплопостачання”, – повідомив Терехов.