Терехов має надію, що прийдешню зиму Харків пройде не гірше, ніж минулу

Мер Ігор Терехов має надію, що опалювальний сезон 2024/2025 Харків пройде не гірше, ніж попередній.

“Сьогодні у Харкові відсутня власна генерація. Ворог розтрощив всі наші ТЕЦ, трансформаторні підстанції ще 23 березня цього року. Але ми працюємо практично цілодобово, залучаємо всі можливості наших міжнародних партнерів, міст-побратимів та інших урядових організацій для того, щоб стало пройти опалювальний сезон“, – сказав міський голова в етері нацмарафону.

Мер нагадав, що 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

“Нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання та енергопостачання. Була підписана угода на 25 мільйонів євро. Ми залучаємо цю кредитну позику, щоб мати можливість придбати когенераційні установки. Крім цього, ми підписали домовленості зі Світовим банком, який нам на безповоротній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання в розмірі 47 мільйонів євро. Це дуже знаково”, – розповів деталі Терехов.