Яке обладнання допоможе Харкову пережити наступну зиму, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів, як місто готується до наступного опалювального сезону.

За словами міського голови, у Харкові вже дуже багато зроблено і реалізовано. Попри це, міськрада не зупиняється на досягнутому.

«Працюємо далі, бо ми бачимо, що це єдиний вихід, як нам пережити зиму. А що зима буде важкою, ми всі чудово розуміємо. Для нас єдиний вихід – захистити нашу енергетику. Головне, щоб ми зробили диференційовану систему, щоб ми мали можливість йти в «острови», щоб ми мали когенераційне, генерувальне обладнання, обладнання для диференційованого постачання. Працюємо. Дуже важливе сьогодні нове обладнання – це Storage, яке буде накопичувати електроенергію, а потім буде віддавати у мережу», – розповів Терехов.