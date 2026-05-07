Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов

Наразі у Харкові проживають 215 тисяч вимушених переселенців, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що до міста переїжджають жителі Куп’янська, Вовчанська, а зараз і Богодухова, адже ворог почав активно обстрілювати цей населений пункт. Крім цього, їдуть люди з Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Терехов розповів, що переселенців розміщують у гуртожитках.

«Але потрібна державна програма підтримки ВПО. І ця програма має з’явитись. Дуже багато людей приїжджають до нас, у них немає ані речей, ані документів і ми спеціально відкрили ЦНАП тільки для переселенців. Що стосується роботи. Сьогодні міська рада, комунальні підприємства мають такі можливості. І сьогодні ми головні роботодавці, і в нас працюють люди. Ми запрошуємо, у нас є кадровий дефіцит. Ми можемо навчати цих людей, щоб вони працевлаштовувалися і заробляли кошти», – сказав міський голова.

