Live

Какую работу предлагают переселенцам в Харькове, рассказал Терехов

Записано 13:21   07.05.2026
Виктория Яковенко
Какую работу предлагают переселенцам в Харькове, рассказал Терехов Фото: Харьковский горсовет

Сейчас в Харькове проживают 215 тысяч вынужденных переселенцев, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в город переезжают жители Купянска, Волчанска, а сейчас и Богодухова, ведь враг начал активно обстреливать этот населенный пункт. Кроме того, едут люди из Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Терехов рассказал, что переселенцев размещают в общежитиях.

«Но нужна государственная программа поддержки ВПЛ. И эта программа должна появиться. Очень многие люди приезжают к нам, у них нет ни вещей, ни документов и мы специально открыли ЦПАУ только для переселенцев. Что касается работы. Сегодня у городского совета, коммунальных предприятий есть такие возможности. И сегодня мы главные работодатели и у нас работают люди. Мы приглашаем, у нас есть кадровый дефицит. Мы можем учить этих людей, чтобы они трудоустраивались и зарабатывали средства», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Сколько переселенцев переехало в Харьков в марте: данные мэрии

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город — последствия
Новости Харькова — главное 7 мая: враг дважды атаковал город — последствия
07.05.2026, 13:55
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026, 12:21
«Только за утро в Харькове повреждено более 50 домов» — Терехов (видео)
«Только за утро в Харькове повреждено более 50 домов» — Терехов (видео)
07.05.2026, 12:59
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
07.05.2026, 07:10
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
«Потерял» Porsche и недвижимость в декларации: подозрение экс-директору КП
«Потерял» Porsche и недвижимость в декларации: подозрение экс-директору КП
07.05.2026, 13:48

Новости по теме:

07.05.2026
«Только за утро в Харькове повреждено более 50 домов» — Терехов (видео)
06.05.2026
Харьков снова под атакой: в городе – пожар, есть пострадавшие (фото)
06.05.2026
«Как людям в глаза смотреть?». Почему проезд остается бесплатным — Терехов
05.05.2026
По Харькову снова ударил вражеский БпЛА
05.05.2026
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какую работу предлагают переселенцам в Харькове, рассказал Терехов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 13:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове проживают 215 тысяч вынужденных переселенцев, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".