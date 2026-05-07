Какую работу предлагают переселенцам в Харькове, рассказал Терехов

Сейчас в Харькове проживают 215 тысяч вынужденных переселенцев, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что в город переезжают жители Купянска, Волчанска, а сейчас и Богодухова, ведь враг начал активно обстреливать этот населенный пункт. Кроме того, едут люди из Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Терехов рассказал, что переселенцев размещают в общежитиях.

«Но нужна государственная программа поддержки ВПЛ. И эта программа должна появиться. Очень многие люди приезжают к нам, у них нет ни вещей, ни документов и мы специально открыли ЦПАУ только для переселенцев. Что касается работы. Сегодня у городского совета, коммунальных предприятий есть такие возможности. И сегодня мы главные работодатели и у нас работают люди. Мы приглашаем, у нас есть кадровый дефицит. Мы можем учить этих людей, чтобы они трудоустраивались и зарабатывали средства», — сказал мэр.

