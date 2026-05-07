«Потерял» Porsche и недвижимость в декларации: подозрение экс-директору КП

Правоохранители считают, что бывший директор СКП Харьковского городского совета задекларировал недостоверные сведения в ежегодной декларации за 2023 год.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в разделе «Объекты недвижимости» чиновник не указал жилой дом и два земельных участка, расположенных на территории садоводческого общества «Коробов Хутор» на Харьковщине, принадлежащих на праве собственности его жене.

«Кроме того, в разделе по поводу ценного движимого имущества не были отражены транспортные средства, которыми пользовался директор КП, — Porsche Cayenne и Mercedes-Benz CL63 AMG. В целом в декларации не указаны сведения об активах на сумму почти 4,3 млн гривен», — установили в прокуратуре.

Ему сообщили о подозрении по факту умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

