«Потерял» Porsche и недвижимость в декларации: подозрение экс-директору КП
Правоохранители считают, что бывший директор СКП Харьковского городского совета задекларировал недостоверные сведения в ежегодной декларации за 2023 год.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в разделе «Объекты недвижимости» чиновник не указал жилой дом и два земельных участка, расположенных на территории садоводческого общества «Коробов Хутор» на Харьковщине, принадлежащих на праве собственности его жене.
«Кроме того, в разделе по поводу ценного движимого имущества не были отражены транспортные средства, которыми пользовался директор КП, — Porsche Cayenne и Mercedes-Benz CL63 AMG. В целом в декларации не указаны сведения об активах на сумму почти 4,3 млн гривен», — установили в прокуратуре.
Ему сообщили о подозрении по факту умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.
• Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 13:48;