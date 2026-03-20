Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Накануне, 19 марта, Харьковский мэр Игорь Терехов подал декларацию за 2025 год. В нем он указал свои доходы и имущество.
Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году мэр заработал в горсовете 2 260 248 гривен (отметим, что в 2024 он заработал 2 001 327 гривен).
Кроме этого, Терехов задекларировал наличные: 135 тысяч гривен, 54 тысячи евро и 151 тысячу долларов. Кроме того, более 540 тысяч гривен Терехов хранит на счету в трех банках.
В ноябре 2017 года мэр Харькова взял в долг более 10 миллионов гривен у Лады Кримерман, по состоянию на 2025 год эту сумму он не вернул.
Кроме этого, он отметил, что имеет 15 тысяч ценных бумаг в ООО «КУА «ФИНЭКС-КАПИТАЛ», номинальная стоимость одной — 1000.
С недвижимости – у Терехова две квартиры в Харькове. Одна – 101,3 м², он арендует ее у Аллы Поповой. Вторая – 69,8 м², оформленная в общую собственность с Викторией Тереховой.
Также мэр отметил в декларации, что пользуется двумя арендованными автомобилями: Mercedes-Benz и VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
Также в декларации Терехова – часы Omega Speedmaster Automatic.
• Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 13:37;