Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Харьковский городской голова Игорь Терехов накануне, 17 марта, подал декларацию за 2024 год. В ней он указал свои доходы и имущество.
Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в 2024 году мэр заработал в Харьковском горсовете 2 001 327 гривен.
Также Терехов задекларировал наличные: 135 тысяч гривен, 54 тысячи евро и 151 тысячу долларов. Кроме того, 224 908 гривен Терехов хранит на счету в трех банках.
В ноябре 2017 года Терехов взял взаймы более 10 миллионов гривен у Лады Кримерман и в 2024 году указанную сумму не вернул.
Кроме этого, он отметил, что имеет 15 тысяч ценных бумаг в ООО «КУА «ФИНЭКС-КАПИТАЛ», номинальная стоимость одной — 1000.
С недвижимости – у мэра две квартиры в Харькове. Одна – 101,3 м², которую он арендует у Аллы Поповой. Другая – 69,8 м², оформленная в общую собственность с Викторией Тереховой.
Согласно декларации, собственного автомобиля у Терехова нет. Он пользуется двумя машинами: Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC 2013 (арендованный у Елены Котельниковой) и Volkswagen Transporter 2005 (владелец – Павел Степаненко).
Также в декларации мэра Харькова – часы Omega Speedmaster Automatic.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декларация, зарплата, Игорь Терехов, мэр, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов накануне, 17 марта, подал декларацию за 2024 год. В ней он указал свои доходы и имущество.".