В Харькове – новый директор КП «Ритуал» – ХАЦ исследовал его декларацию

Директором коммунального предприятия «Ритуал» Харьковского горсовета стал Василий Быстров. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на распоряжение мэра Игоря Терехова.

«По данным декларации Быстрова как кандидата на должность, в 2024 году он уже работал в КП «Ритуал», которое сейчас возглавил. За год Быстров получил более 300 000 гривен зарплаты», – отметили антикоррупционеры.

Кроме того, по данным ХАЦ, у Быстрова в декларации указан доход и дивиденды от ООО «Ава Плюс».

«Поиск по телефону этой компании издает магазины «Лавка життя» в Харькове, торгующие биодобавками», — подчеркнули антикоррупционеры.

Они добавили, что Быстров задекларировал в собственности семьи четыре квартиры, два садовых дома, гаражи и нежилые помещения. Его жена Александра Быстрова является ФЛП, которая занимается сдачей в аренду недвижимого имущества.

В собственности семьи есть три автомобиля: Range Rover Autobiography, микроавтобус Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz GLE 300D 2019 года выпуска, приобретенный в 2024 году, рассказали в ХАЦ.