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У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію

Суспільство 14:14   06.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію Фото: ГО “ХАЦ”

Директором комунального підприємства «Ритуал» Харківської міськради став Василь Бистров. Про це повідомляє ОО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на розпорядження мера Ігоря Терехова.

«За даними декларації Бистрова як кандидата на посаду, у 2024 році він вже працював в КП «Ритуал», яке зараз очолив. За рік Бистров отримав понад 300 000 гривень зарплати», – зазначили антикорупціонери.

Крім того, за даними ХАЦ, у Бистрова в декларації вказаний дохід та дивіденди від ТОВ «Ава Плюс».

«Пошук за номером телефону цієї компанії видає магазини «Лавка життя» в Харкові, які торгують біодобавками», – підкреслили антикорупціонери.

Вони додали, що Бистров задекларував у власності родини чотири квартири, два садових будинки, гаражі та нежитлові приміщення. Його дружина Олександра Бистрова є ФОП, яка займається здачею в оренду нерухомого майна.

У власності родини є три автівки: Range Rover Autobiography, мікроавтобус Volkswagen Transporter та Mercedes-Benz GLE 300D 2019 року випуску, придбаний у 2024 році, розповіли у ХАЦ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директором комунального підприємства «Ритуал» Харківської міськради став Василь Бистров. ".