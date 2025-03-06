У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію
Директором комунального підприємства «Ритуал» Харківської міськради став Василь Бистров. Про це повідомляє ОО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на розпорядження мера Ігоря Терехова.
«За даними декларації Бистрова як кандидата на посаду, у 2024 році він вже працював в КП «Ритуал», яке зараз очолив. За рік Бистров отримав понад 300 000 гривень зарплати», – зазначили антикорупціонери.
Крім того, за даними ХАЦ, у Бистрова в декларації вказаний дохід та дивіденди від ТОВ «Ава Плюс».
«Пошук за номером телефону цієї компанії видає магазини «Лавка життя» в Харкові, які торгують біодобавками», – підкреслили антикорупціонери.
Вони додали, що Бистров задекларував у власності родини чотири квартири, два садових будинки, гаражі та нежитлові приміщення. Його дружина Олександра Бистрова є ФОП, яка займається здачею в оренду нерухомого майна.
У власності родини є три автівки: Range Rover Autobiography, мікроавтобус Volkswagen Transporter та Mercedes-Benz GLE 300D 2019 року випуску, придбаний у 2024 році, розповіли у ХАЦ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, декларация, КП "Ритуал", новини Харкова, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директором комунального підприємства «Ритуал» Харківської міськради став Василь Бистров. ".