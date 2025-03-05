На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ
Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 195,7 тисячі гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».
Зазначається, що загалом облрада планує придбати 59 чоловічих та 18 жіночих наручних годинників. Дарувати їх планують під час проведення свят і відзначення пам’ятних дат.
«У характеристиках годинників в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри. Середня вартість одного годинника складе приблизно 2541 грн», – заявили у ХАЦ.
Там нагадали, що торік Харківська обласна рада витратила на подарункові годинники 154,8 тис. грн.
Читайте також: За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Харьковский областной совет, ХАЦ, часы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 195,7 тисячі гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».".