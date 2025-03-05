Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ

Суспільство 15:30   05.03.2025
Вікторія Яковенко
На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ Фото: ГО “ХАЦ”

Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 195,7 тисячі гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».

Зазначається, що загалом облрада планує придбати 59 чоловічих та 18 жіночих наручних годинників. Дарувати їх планують під час проведення свят і відзначення пам’ятних дат.

«У характеристиках годинників в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри. Середня вартість одного годинника складе приблизно 2541 грн», – заявили у ХАЦ.

часы закупит Харкьовский облсовет
На фото жіночий годинник/ГО “ХАЦ”
часы закупит Харкьовский облсовет
На фото чоловічий годинник/ГО “ХАЦ”

Там нагадали, що торік Харківська обласна рада витратила на подарункові годинники 154,8 тис. грн.

Читайте також: За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ
На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ
05.03.2025, 15:30
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
05.03.2025, 14:37
Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці
Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці
05.03.2025, 14:45
СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State
СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State
05.03.2025, 07:36
Новини Харкова — головне за 5 березня: нічний обстріл міста, удар БпЛА вдень
Новини Харкова — головне за 5 березня: нічний обстріл міста, удар БпЛА вдень
05.03.2025, 14:41

Новини за темою:

12:06
Бюджет на 2025 рік затвердили на сесії Харківської облради: що у пріоритеті
21:59
Чому Харківська облрада вже не парламент регіону – думка політолога
13:22
«Побачимо, що з цього вийде»: у Харкові ліквідували МСЕК
17:39
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
23:02
Навіщо облрада хоче створити новий екоцентр у Харкові, якщо такий уже існує

Ви читали новину: «На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 195,7 тисячі гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».".