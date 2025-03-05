На подарункові годинники Харківська облрада витратить майже 200 тис. грн – ХАЦ

Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 195,7 тисячі гривень, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».

Зазначається, що загалом облрада планує придбати 59 чоловічих та 18 жіночих наручних годинників. Дарувати їх планують під час проведення свят і відзначення пам’ятних дат.

«У характеристиках годинників в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри. Середня вартість одного годинника складе приблизно 2541 грн», – заявили у ХАЦ.

Там нагадали, що торік Харківська обласна рада витратила на подарункові годинники 154,8 тис. грн.