Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ

Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 154,4 тисячі гривень. Їх планують використовувати як заохочувальну відзнаку.

Про це повідомляють у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».

Зазначається, що загалом облрада планує придбати 53 чоловічих та 30 жіночих наручних годинників. Поставку мають зробити до 20 березня.

«У характеристиках чоловічого годинника в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Жіночі годинники теж мають бути з латуні, але покриття – з позолотою. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри», – розповіли активісти.