Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ

Суспільство 11:29   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ Фото: ГО “ХАЦ”

Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 154,4 тисячі гривень. Їх планують використовувати як заохочувальну відзнаку.

Про це повідомляють у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».

Зазначається, що загалом облрада планує придбати 53 чоловічих та 30 жіночих наручних годинників. Поставку мають зробити до 20 березня.

«У характеристиках чоловічого годинника в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Жіночі годинники теж мають бути з латуні, але покриття – з позолотою. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри», – розповіли активісти.

Читайте також: За те, що харків’ян проганяють із газонів парків, мерія заплатить 10 млн грн

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка
На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка
21.02.2024, 11:58
Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ
Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ
21.02.2024, 11:29
Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики
Метеорологічна весна прийшла на Харківщину – синоптики
21.02.2024, 11:11
У ХОВА готуються працевлаштувати чергову чиновницю з Полтави
У ХОВА готуються працевлаштувати чергову чиновницю з Полтави
21.02.2024, 10:49
Головні новини Харкова 20.02: удар дрона РФ по цивільному авто, сесія облради
Головні новини Харкова 20.02: удар дрона РФ по цивільному авто, сесія облради
20.02.2024, 23:00
“Немає під’їзду, місиво” – 34-річна харків’янка навела ракети на будинки 23.01
“Немає під’їзду, місиво” – 34-річна харків’янка навела ракети на будинки 23.01
21.02.2024, 10:00

Новини за темою:

22:23
Доля інституту протезування в Харкові: облрада ухвалила чергове рішення
19:04
Нове комунальне підприємство створили на Харківщині – займеться харчуванням
18:24
14 млн грн виділили на підготовку жителів Харківщини до національного спротиву
10:07
Обласний бюджет на Харківщині перевиконали майже на 20%: звідки доходи
10:36
Кандидати в почесні громадяни Харківщини: командир 92 ОШБ і вдруге Каратуманов

Ви читали новину: «Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 154,4 тисячі гривень. Їх планують використовувати як заохочувальну відзнаку.".