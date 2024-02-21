Понад 150 тис. грн на подарункові годинники витратить Харківська облрада – ХАЦ
Фото: ГО “ХАЦ”
Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 154,4 тисячі гривень. Їх планують використовувати як заохочувальну відзнаку.
Про це повідомляють у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro».
Зазначається, що загалом облрада планує придбати 53 чоловічих та 30 жіночих наручних годинників. Поставку мають зробити до 20 березня.
«У характеристиках чоловічого годинника в документації вказано, що матеріал корпусу має бути з латуні, а покриття – сріблясте. Жіночі годинники теж мають бути з латуні, але покриття – з позолотою. Матеріал задньої кришки – нержавіюча сталь. Ремінець годинників має бути з натуральної шкіри», – розповіли активісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада планує закупити годинники з логотипом «голова Харківської обласної ради» за 154,4 тисячі гривень. Їх планують використовувати як заохочувальну відзнаку.".