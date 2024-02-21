Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ
Фото: ОО «ХАЦ»
Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 154,4 тысячи гривен. Их планируют использовать как поощрительное отличие.
Об этом сообщают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».
В целом облсовет планирует приобрести 53 мужских и 30 женских наручных часов. Поставку должны сделать до 20 марта.
«В характеристиках мужских часов в документации указано, что материал корпуса должен быть из латуни, а покрытие – серебристое. Женские часы тоже должны быть из латуни, но покрытие – с позолотой. Материал задней крышки – нержавеющая сталь. Ремешок часов должен быть из натуральной кожи», – рассказали активисты.
Читайте также: За то, что харьковчан прогоняют с газонов парков, мэрия заплатит 10 млн. грн.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: облсовет, подарок, Харьковский, ХАЦ, часы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 11:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 154,4 тысячи гривен. Их планируют использовать как поощрительное отличие.".