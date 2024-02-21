Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ

Общество 11:29   21.02.2024
Виктория Яковенко
Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ Фото: ОО «ХАЦ»

Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 154,4 тысячи гривен. Их планируют использовать как поощрительное отличие.

Об этом сообщают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

В целом облсовет планирует приобрести 53 мужских и 30 женских наручных часов. Поставку должны сделать до 20 марта.

«В характеристиках мужских часов в документации указано, что материал корпуса должен быть из латуни, а покрытие – серебристое. Женские часы тоже должны быть из латуни, но покрытие – с позолотой. Материал задней крышки – нержавеющая сталь. Ремешок часов должен быть из натуральной кожи», – рассказали активисты.

Читайте также: За то, что харьковчан прогоняют с газонов парков, мэрия заплатит 10 млн. грн.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
21.02.2024, 10:00
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
21.02.2024, 11:15
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы
В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы
21.02.2024, 10:49
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
20.02.2024, 20:57
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
21.02.2024, 11:58

Новости по теме:

22:23
Судьба института протезирования в Харькове: облсовет принял очередное решение
19:04
Новое коммунальное предприятие создали на Харьковщине: оно займется питанием
18:24
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
10:07
Областной бюджет на Харьковщине перевыполнили почти на 20%: откуда доходы
10:36
Кандидаты в почетные граждане Харьковщины: командир 92 ОШБ и вновь Каратуманов

Вы читали новость: «Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 154,4 тысячи гривен. Их планируют использовать как поощрительное отличие.".