Более 150 тыс. грн на подарочные часы потратит Харьковский облсовет – ХАЦ

Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 154,4 тысячи гривен. Их планируют использовать как поощрительное отличие.

Об этом сообщают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

В целом облсовет планирует приобрести 53 мужских и 30 женских наручных часов. Поставку должны сделать до 20 марта.

«В характеристиках мужских часов в документации указано, что материал корпуса должен быть из латуни, а покрытие – серебристое. Женские часы тоже должны быть из латуни, но покрытие – с позолотой. Материал задней крышки – нержавеющая сталь. Ремешок часов должен быть из натуральной кожи», – рассказали активисты.