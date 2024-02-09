За то, что харьковчан прогоняют с газонов парков, мэрия заплатит 10 млн. грн.

Частные охранники получают около 10 миллионов гривен за патрулирование харьковских парков, сообщает ХАЦ.

КП «Харьковзеленстрой» заключил договор с ООО «Всеукраинская охранная компания» на охрану парков и скверов на 2024 год стоимостью 9,81 млн. грн. Об этом стало известно с сайта Prozorro.

Речь идет об охране парков и скверов, в частности Саржиного Яра, сада имени Шевченко, парка «Победа», сквера «Стрелка». Фактически все зеленые зоны города, за исключением Центрального парка.

Один час патрулирования охранником стоит 42 гривны. Следует сказать, что это даже немного меньше, чем в прошлом году. Но в договоре на охрану в 2023 году количество часов было больше.

За январь 2024 года ООО «Всеукраинская охранная компания» уже получила от коммунальщиков за охрану зеленых зон 1,62 млн грн, или 5 2375 гривен в сутки.

Читайте также: Пожарная охрана заработала в Ковшаровке Харьковской области