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Пожарная охрана заработала в Ковшаровке Харьковской области

Общество 21:17   02.02.2024
Оксана Якушко

В Ковшаровке заработало подразделение добровольной пожарной охраны, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Создание этого подразделения позволит более эффективно реагировать на пожары и сохранять жизнь жителей. Команду снабдили защитной одеждой и снаряжением, пожарным автомобилем, который громада получила от благотворителей из Германии», — рассказал Синегубов.

Также бригады Купянщины получили 2 реанимобиля для оперативной медицинской помощи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 21:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ковшаровке заработало подразделение добровольной пожарной охраны, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".