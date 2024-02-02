Пожарная охрана заработала в Ковшаровке Харьковской области
В Ковшаровке заработало подразделение добровольной пожарной охраны, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Создание этого подразделения позволит более эффективно реагировать на пожары и сохранять жизнь жителей. Команду снабдили защитной одеждой и снаряжением, пожарным автомобилем, который громада получила от благотворителей из Германии», — рассказал Синегубов.
Также бригады Купянщины получили 2 реанимобиля для оперативной медицинской помощи.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: германия, Ковшаровка, Купянский район, Олег Синегубов, пожарная машина, пожарная охрана, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 21:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ковшаровке заработало подразделение добровольной пожарной охраны, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".