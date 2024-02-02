Пожарная охрана заработала в Ковшаровке Харьковской области

В Ковшаровке заработало подразделение добровольной пожарной охраны, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Создание этого подразделения позволит более эффективно реагировать на пожары и сохранять жизнь жителей. Команду снабдили защитной одеждой и снаряжением, пожарным автомобилем, который громада получила от благотворителей из Германии», — рассказал Синегубов.

Также бригады Купянщины получили 2 реанимобиля для оперативной медицинской помощи.