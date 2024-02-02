Пожежна охорона запрацювала у Ківшарівці на Харківщині

У Ківшарівці запрацював підрозділ добровільної пожежної охорони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Створення цього підрозділу дозволить ефективніше реагувати на пожежі та зберігати життя мешканців. Команду забезпечили захисним одягом і спорядженням, пожежним автомобілем, який громада отримала від благодійників із Німеччини», – розповів Синєгубов.

Також бригади Куп’янщини отримали 2 реанімобілі для оперативної медичної допомоги.