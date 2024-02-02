Пожежна охорона запрацювала у Ківшарівці на Харківщині
У Ківшарівці запрацював підрозділ добровільної пожежної охорони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Створення цього підрозділу дозволить ефективніше реагувати на пожежі та зберігати життя мешканців. Команду забезпечили захисним одягом і спорядженням, пожежним автомобілем, який громада отримала від благодійників із Німеччини», – розповів Синєгубов.
Також бригади Куп’янщини отримали 2 реанімобілі для оперативної медичної допомоги.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: германия, Ковшаровка, Купянский район, Олег Синегубов, пожарная машина, пожарная охрана, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 21:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Ківшарівці запрацював підрозділ добровільної пожежної охорони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".