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Пожежна охорона запрацювала у Ківшарівці на Харківщині

Суспільство 21:17   02.02.2024
Оксана Якушко

У Ківшарівці запрацював підрозділ добровільної пожежної охорони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Створення цього підрозділу дозволить ефективніше реагувати на пожежі та зберігати життя мешканців. Команду забезпечили захисним одягом і спорядженням, пожежним автомобілем, який громада отримала від благодійників із Німеччини», – розповів Синєгубов.

Також бригади Куп’янщини отримали 2 реанімобілі для оперативної медичної допомоги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 21:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Ківшарівці запрацював підрозділ добровільної пожежної охорони, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".