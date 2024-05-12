Людей та собак евакуювали на пожежній машині з півночі Харківщини – (відео)

Рятувальники евакуювали із зони безперервного ворожого обстрілу місцевих жителів на пожежній машині, повідомила ДСНС України.

11 травня рятувальники виїжджали гасити пожежі та розбирати завали, спричинені ворожими бомбардуваннями у Вовчанську Харківської області.

По дорозі рятувальники помітили місцевих мешканців, які покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів. ДСНСники посадили їх у пожежний автомобіль та евакуювали до безпечного населеного пункту.

Так рятувальники вивезли п’ятьох місцевих мешканців і двох песиків.