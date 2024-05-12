Людей та собак евакуювали на пожежній машині з півночі Харківщини – (відео)
Рятувальники евакуювали із зони безперервного ворожого обстрілу місцевих жителів на пожежній машині, повідомила ДСНС України.
11 травня рятувальники виїжджали гасити пожежі та розбирати завали, спричинені ворожими бомбардуваннями у Вовчанську Харківської області.
По дорозі рятувальники помітили місцевих мешканців, які покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів. ДСНСники посадили їх у пожежний автомобіль та евакуювали до безпечного населеного пункту.
Так рятувальники вивезли п’ятьох місцевих мешканців і двох песиків.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС Украины, евакуація, люди, пожарная машина, собаки, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 14:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники евакуювали із зони безперервного ворожого обстрілу місцевих жителів на пожежній машині, повідомила ДСНС України.".