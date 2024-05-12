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Людей та собак евакуювали на пожежній машині з півночі Харківщини – (відео)

Суспільство 14:14   12.05.2024
Оксана Якушко
Людей та собак евакуювали на пожежній машині з півночі Харківщини – (відео)

Рятувальники евакуювали із зони безперервного ворожого обстрілу місцевих жителів на пожежній машині, повідомила ДСНС України.

11 травня рятувальники виїжджали гасити пожежі та розбирати завали, спричинені ворожими бомбардуваннями у Вовчанську Харківської області.

По дорозі рятувальники помітили місцевих мешканців, які покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів. ДСНСники посадили їх у пожежний автомобіль та евакуювали до безпечного населеного пункту.

Так рятувальники вивезли п’ятьох місцевих мешканців і двох песиків.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники евакуювали із зони безперервного ворожого обстрілу місцевих жителів на пожежній машині, повідомила ДСНС України.".