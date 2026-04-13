Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині

Росіяни вдарили по місту Богодухів та селищу Великий Бурлук 13 квітня.

Одна людина загинула, ще троє постраждали через удар російського БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС України.

Загинула жінка похилого віку. Постраждали чоловік та дві жінки, у яких гостра реакція на стрес, уточнили у Нацполіції.

Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та 3 господарські споруди. Загорівся будинок та автомобіль.

Також 13 квітня близько 13:45 росіяни вдарили БпЛА, попередньо типу «Герань-2», по місту Богодухів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У двох жінок, 78 та 75 років, – гостра реакція на стрес. У 7-річного хлопчика – поріз голови склом. Також поранення отримав 73-річний чоловік із села Заброди.

Під атакою окупантів опинилися житлові квартали: внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі.