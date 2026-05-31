Штормове попередження оголосили в Харкові та області: до чого готуватися
У неділю, 31 травня, у Харкові та області очікується погіршення погодних умов, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, вдень у місті та області можлива гроза. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Мешканців закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці, не залишати автомобілі під деревами та конструкціями, які можуть впасти.
Зазначимо, після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16-те число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. Останніми днями негода супроводжується суттєвим похолоданням, яке, згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, триватиме щонайменше до 1 червня.
• Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 07:41;