Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 28 травня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сильний вітер минулої доби повалив дерева та гілки у багатьох районах міста, повідомляли в СКП «Харківзеленбуд». Станом на 11:00 фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих аварійних гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів, щоб відновити безпечний рух парками міста до кінця дня.

Читайте також: За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів