Live

Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується

Суспільство 13:19   28.05.2026
Вікторія Яковенко
Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 28 травня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сильний вітер минулої доби повалив дерева та гілки у багатьох районах міста, повідомляли в СКП «Харківзеленбуд». Станом на 11:00 фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих аварійних гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів, щоб відновити безпечний рух парками міста до кінця дня.

Читайте також: За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
28.05.2026, 13:43
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
28.05.2026, 12:04
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
28.05.2026, 06:00
За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів
За тиждень на Харківщині знайшли майже тисячу вибухонебезпечних предметів
28.05.2026, 11:45
Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
28.05.2026, 11:15
Новини Харкова — головне за 28 травня: де атакував ворог, наслідки вітру
Новини Харкова — головне за 28 травня: де атакував ворог, наслідки вітру
28.05.2026, 12:40

Новини за темою:

25.05.2026
Гроза на Харківщині буде до кінця доби – синоптики
22.05.2026
Гроза, дощ, град, шквал: небезпечно буде в Харкові й області в суботу
21.05.2026
Про небезпечну погоду попередили жителів Харківщини: чого очікувати
20.05.2026
Небезпечно буде вночі 20 травня у Харкові й області: попередження
19.05.2026
На Харків й область знову суне небезпечна погода: попередження синоптиків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 28 травня.".