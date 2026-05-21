Про небезпечну погоду попередили жителів Харківщини: чого очікувати
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 22 та 23 травня.
«Вдень 22 травня зі збереженням у першій половині ночі 23 травня очікуються: по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – зазначили синоптики.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Зазначимо, у СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста. Про це повідомляють у пресслужбі мерії. Зазначається, що з початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, зокрема на вулицях Дудинської та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності й Аерокосмічному, у сквері ім. Добродецького та на майдані Захисників України. Там висадили понад 100 тис. саджанців. Зараз триває підготовка ще 15 квітників.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, новини Харкова, опасная погода, шквал;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 13:54;