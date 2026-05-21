Харків укривається квітами: де працюють комунальники

У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.

“З початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, зокрема на вулицях Дудинської та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності й Аерокосмічному, у сквері ім. Добродецького та на майдані Захисників України. Там висадили понад 100 тис. саджанців. Зараз триває підготовка ще 15 квітників. Зокрема, фахівці висаджують рослини у парку ім. Квітки-Основ’яненка, сквері ім. Академіка Павлова та на бул. Жасминовому”, – пишуть в мерії.

Також квіткові композиції комунальники висаджують на проспекті Науки, площі Конституції та Лопанській набережній.

“Для озеленення використовують петунію, аспарагус, герань, цинерарію, тагетіс, колеус та інші декоративні культури”, – написали в повідомленні.