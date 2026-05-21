Live

Харків укривається квітами: де працюють комунальники

Репортаж 11:48   21.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків укривається квітами: де працюють комунальники Фото: ХМР

У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.

Квіти висаджують у Харкові
Фото: ХМР

З початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, зокрема на вулицях Дудинської та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності й Аерокосмічному, у сквері ім. Добродецького та на майдані Захисників України. Там висадили понад 100 тис. саджанців. Зараз триває підготовка ще 15 квітників. Зокрема, фахівці висаджують рослини у парку ім. Квітки-Основ’яненка, сквері ім. Академіка Павлова та на бул. Жасминовому”, – пишуть в мерії.

Квіти висаджують у Харкові
Фото: ХМР

Також квіткові композиції комунальники висаджують на проспекті Науки, площі Конституції та Лопанській набережній.

“Для озеленення використовують петунію, аспарагус, герань, цинерарію, тагетіс, колеус та інші декоративні культури”, – написали в повідомленні.

Читайте також: Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
21.05.2026, 12:07
Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові
Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові
21.05.2026, 11:23
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43
Харків укривається квітами: де працюють комунальники
Харків укривається квітами: де працюють комунальники
21.05.2026, 11:48
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
21.05.2026, 10:35
БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
21.05.2026, 09:33

Новини за темою:

02.04.2025
Французи сперечаються у соцмережах через назву міста Харків: подробиці
13.03.2025
На Харківщині – на одне місто більше: ВР голосувала
15.11.2024
Ворог отримав гідну відсіч у Куп’янську, чи намагався прорватися ще (відео)
16.10.2024
Харківські комунальники почали самі виготовляти інвентар, щоб заощадити (фото)
15.08.2024
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків укривається квітами: де працюють комунальники», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 11:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СКП “Харківзеленбуд” повідомили, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста.".