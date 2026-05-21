У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі поінформували про наслідки “прильотів” у Золочеві, Богодухові та селі Гусинка Куп’янського району.

Так сьогодні вранці FPV-дрон вдарив по автобусу, в якому знаходилася сімейна пара. Автомобіль пошкоджений, а жінка отримала гостру стресову реакцію.

Також напередодні пізно ввечері – о 23:40 БпЛА “Гербера” прилетів по Богодухову. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

“Того ж дня близько 19:35 війська рф здійснили атаку двома БпЛА, за попередніми даними типу «Герань-2», по Чугуївському району. У м. Чугуїв зафіксовано влучання у дах двоповерхової будівлі, на першому поверсі якої розташоване поштове відділення. Ще один удар прийшовся поблизу с. Кам’яна Яруга — по території АЗС. Внаслідок влучання в ємність газової колонки виникла пожежа. Працівнику АЗС медики надали допомогу на місці — чоловік зазнав гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.

Того ж дня російський безпілотник атакував село Гусинка Куп’янського району. Поранений 42-річний чоловік, а ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.