Доба на Харківщині: куди “прилітало”
Двоє загиблих та 12 постраждалих – такі наслідки російських обстрілів на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали чоловіки 47 і 67 років, жінки 50 і 73 років; у сел. Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка і 6-річна дівчинка; у сел. Шевченкове загинув 57-річний чоловік, постраждала 55-річна жінка; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 43-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, жінки 29 і 78 років”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- 11 БпЛА типу «Молния»;
- 11 fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
“У м. Харків пошкоджено 30 приватних будинків, чотири автомобілі, пошту”, – пише Синєгубов.
Також є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 08:46;