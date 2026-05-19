Доба на Харківщині: куди “прилітало”

Події 08:46   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих та 12 постраждалих – такі наслідки російських обстрілів на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали чоловіки 47 і 67 років, жінки 50 і 73 років; у сел. Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка і 6-річна дівчинка; у сел. Шевченкове загинув 57-річний чоловік, постраждала 55-річна жінка; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 43-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, жінки 29 і 78 років”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • 11 БпЛА типу «Молния»;
  • 11 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

“У м. Харків пошкоджено 30 приватних будинків, чотири автомобілі, пошту”, – пише Синєгубов.

Також є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.



