Генштаб повідомив, де атакували росіяни в Харківській області

Україна 08:06   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районі Стариці, Вільчі, Приліпки, Ветеринарного та Графського.

На Куп’янському – СОУ відбили п’ять штурмів ворога біля Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

За інформацією Генштабу, втрати ЗС РФ на сьогодні такі:

