Генштаб сообщил, где атаковали россияне в Харьковской области

Украина 08:06   19.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районе Старицы, Вильчи, Прилипки, Ветеринарного и Графского.

На Купянском – СОУ отбили пять штурмов врага около Куриловки, Петропавловки, Ковшаровки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 22 ракет и 72 авиационных ударов, сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9794 дрона-камикадзе и произвел 3201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

По информации Генштаба, потери ВС РФ на сегодняшний день следующие:

Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Сегодня 19 мая 2026: какой праздник и день в истории
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
