Генштаб сообщил, где атаковали россияне в Харьковской области

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районе Старицы, Вильчи, Прилипки, Ветеринарного и Графского.

На Купянском – СОУ отбили пять штурмов врага около Куриловки, Петропавловки, Ковшаровки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 22 ракет и 72 авиационных ударов, сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9794 дрона-камикадзе и произвел 3201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

По информации Генштаба, потери ВС РФ на сегодняшний день следующие: