Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди

07:20

Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей

Сегодня, 19 мая, россияне обстреляли Новобаварский и Холодногорский районы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: по районам ударили боевые дроны. На месте одного из «прилетов» начался пожар – пострадавших трое.

«47-летний мужчина и 50-летняя женщина пострадали в результате вражеского удара БпЛА в Новобаварском районе. Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс», – пишет начальник ХОВА.

Еще одна пострадавшая – 73-летняя женщина. Она также получила острую стрессовую реакцию.

Тем временем мэр Игорь Терехов уточнил: в результате атаки повреждено около 25 частных домов, два – горят. Также оккупанты повредили многоэтажку.

«Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами — проводятся поисково-спасательные работы», – добавил Терехов.