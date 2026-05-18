Откроют ли купальный сезон на Харьковщине в 2026-м? Комментарий ГСЧС (видео)

Решение о запрете купаться в водоемах региона принимаются районными военными администрациями, сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, отвечая на вопросы корреспондента МГ «Объектив». Он рассказал, что в этом году решила власть.

«Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», — сказал Астахов.

Однако, продолжает он, на заседании регионального КТЭБ обсуждали: если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.

«А по работе наших сотрудников в этом году, как и в предыдущие годы, мы будем полный комплекс мер принимать по доведению до людей мер безопасности и существующего запрета», — отметили в ГСЧС.