Последствия ночного «прилета» на Салтовке показала ГСЧС: горели машины (фото)

Происшествия 08:09   17.05.2026
Ночью 17 мая РФ атаковала Харьков беспилотниками. «Прилеты» — в нескольких районах города. В Салтовском горели автомобили и выбиты окна, сообщал мэр Игорь Терехов.

«В результате попаданий горели семь легковых автомобилей. Взрывной волной повреждено остекление окон многоэтажных и частных жилых домов, а также припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте работали психологи и саперы ГСЧС.

Отметим, что удары вражеских БпЛА, а также падение обломков зафиксировали также в Холодногорском, Основянском, Киевском и Шевченковском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Терехов отметил работу ПВО, которая ночью сбила немало российских «Шахедов».

  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 08:09;

