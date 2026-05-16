Почему Путин хватается за ядерную дубинку после провала в Купянске? Обзор

Весеннее наступление РФ провалилось. У Сил обороны — успехи на Харьковщине. Купянск и Боровая исчезают. Об упадке армии оккупантов и боях за руины — в обзоре медиагруппы «Объектив».

«Что это для россиян, если не катастрофа на поле боя? Не катастрофа для их весенней наступательной кампании? Не катастрофа для их летней наступательной кампании?» — говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коротко о ситуации на фронте

Фокус внимания врага сместился на Харьковщине. В течение недели большинство боев происходило не вокруг Купянска, а на северо-востоке области – в районе Волчанска и на Великобурлукском направлении. Россияне пытаются пробираться на юг вдоль Северского Донца. ВСУ сокращают плацдарм оккупантов возле Двуречной. Освобождено село Отрадное и прилегающая территория. Соответствующие изменения внесли на карту DeepState. В то же время Американский институт изучения войны пришел к выводам, что российские войска уже не удерживают никаких позиций в Купянске.

Провальная кульминация весеннего наступления

Весеннее наступление РФ подходит к концу. Его результаты очевидно не те, на которые рассчитывал враг. Все более бледными становятся заявления на российских информационных ресурсах о выдуманных победах. В то же время среда «Z-военкоров» эволюционирует в сторону знаменитых заявлений террориста Стрелкова-Гиркина о СВО, которая «полностью провалилась, полностью». Статистика подтверждает: поводы для тоски у оккупантов реальны. С начала года у врага стабильно растет количество потерь на один квадратный километр захваченной территории. Соответствующий график привел украинский аналитик Александр Коваленко. Согласно ему, май вообще может стать антирекордным для РФ. За первые две недели месяца захватчики потеряли более 14,5 тысячи солдат и захватили 43 квадратных километра. Для захвата одного квадратного километра тратят почти четыре роты. Отсутствие побед, похоже, заметили даже в Кремле, ведь ухватились за «Сармат».

«Путин получает, реально получает ту информацию с поля боя, которую мы сейчас с вами видим на графиках, которую видим цифры. Это цифры, они не могут врать. И Путин очень хорошо понимает, чем это все может закончиться к концу 2026 года. Поэтому он и достал вот эту свою ядерную дубинку. Эта палка его большая, которая на самом деле является фейком из какого-то пенопласта. Нет, ракета та она есть, а летает ли она?» — добавил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Не то, к чему стремились»

На Харьковщине действия россиян не дают результатов и все больше напоминают движение ради движения. Оккупанты идут под украинские дроны, чтобы командование отчитывалось: «Наступление продолжается».

«Активизировались боевые действия по обе стороны Северского Донца в районе Прилипки, Старицы. Пока продвижение противника в направлении Белого Колодезя и Старого Салтова вдоль Северского Донца заблокировано, то есть продвинуться он не может. На Великобурлукском направлении ситуация также стабилизировалась. В том числе на плацдарме 6-й общевойсковой армии противника на Осколе, так называемый Двуречанский плацдарм. Попытки противника пробиться, обойти Колодезное — узел обороны ВСУ — с севера нейтрализованы на данный момент, пока остановились», — рассказал военный обозреватель Константин Машовец.

«Враг хочет форсировать Оскол. Саму реку они форсировать не могут, построить там какие-то переправы. И поэтому они будут давить на Боровую. На данный момент они пытаются с севера. У них такая тактика: если они не могут взять в лоб, то пытаются обойти с флангов, пытаются зайти с фланга. На данный момент у них это получается не очень. Сейчас корпус Билецкого удерживает там оборону стойко», — отметил командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов.

«Они сохраняют присутствие в самой Голубовке и минимальное присутствие — там несколько десятков человек — в самом Купянске. Но это все, и это не позволяет сказать о том, что весеннее наступление имело какой-то успех. Это явно не то, к чему они стремились, явно не то, что дает хотя бы какую-то победную надежду на контроль над городом в целом», — сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Сильное и периодически успешное давление оккупантов отмечают на левом берегу Оскола: в конце апреля – начале мая некоторые продвижения там у оккупантов были. Но это пока все для них за весну. В то же время Силы обороны выбили захватчиков из части правобережья. Кадры из освобожденного села Отрадное опубликовал 16-й армейский корпус ВСУ. Деоккупированы 22 квадратных километра территории.

Купянск и Боровая исчезают

Все, что могут сейчас захватчики — уничтожать прифронтовые населенные пункты Харьковщины, которые не могут захватить. И именно этим они и заняты.

«К сожалению, Боровая — это уже мертвый город, фактически. Оттуда эвакуировали людей, и жить там уже невозможно. Наша задача — измотать их здесь и сделать так, чтобы другие города ни в коем случае не превращались в Боровую», — отметил командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов.

«Раз в неделю смотрим на те данные, которые нам предоставляют военные, смотрим на город, то мы видим, что город понемногу дальше продолжает уничтожаться врагом, есть существенные разрушения домов. Сейчас говорить о том, чтобы хоть один более-менее уцелевший дом найти по Купянску, возможно, но не можем. Около 850 жителей остается непосредственно в Купянской громаде. По городу Купянску, если говорить по нашим данным, по тем данным, которые мы ведем, то примерно 330 человек — это правобережье Купянска, примерно 50 человек на левом берегу еще остается», — сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Российское «освобождение» на Харьковщине окончательно превратилось в тотальное уничтожение населенных пунктов, до которых достает артиллерия. Тем временем армия оккупантов, похоже, потеряла способность захватывать даже руины. Общие настроения в российском информационном пространстве таковы: даже фанатики войны начинают понимать, что происходит это не то, к чему они стремились. Заставит ли это врага остановиться? Ответа на этот вопрос пока нет. Но он кажется ближе, чем даже год назад — во времена «активной миротворческой деятельности Трампа». Будем наблюдать.