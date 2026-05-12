Трегубов дал оценку весеннему наступлению войск РФ на Купянск (видео)
Российские войска не достигли успеха в весеннем наступлении на Купянск — им не удалось провести значительную инфільтрацию через Голубовку, а в самом городе остается лишь несколько десятков оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, в самом Купянске ситуация относительно нормальная. Россияне не смогли реализовать свой замысел по инфильтрации значительного количества бойцов через Голубовку.
«Они сохраняют присутствие в самой Голубовке и минимальное присутствие — там несколько десятков человек — в самом Купянске. Но это все, и это не позволяет говорить о том, что весеннее наступление имело какой-то успех. Это явно не то, к чему они стремились, явно не то, что дает хотя бы какую-то победную надежду на контроль над городом в целом», — отметил спикер.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
В то же время на плацдарме на левом берегу Оскола ситуация сложнее: там атаки россиян активизировались.
«Там килл-зона большая и серая зона большая. Это играет не в нашу пользу, потому что россияне с трех сторон неплохо простреливают, неплохо портят нам логистику. Тем не менее, делаем все для того, чтобы это соответствующим образом работало. Из Купянска до российских позиций тоже неплохо долетает и неплохо их уничтожает, что в принципе позволяет этот плацдарм удерживать», — пояснил Трегубов.
Касательно обстрелов КАБами, спикер отметил, что количество ударов остается стабильным — несколько десятков в сутки, преимущественно на Лиманском и Купянском направлениях.
Трегубов также проинформировал, что техники на обоих направлениях очень мало, а количество живой силы остается примерно на том же уровне, что и раньше. Россияне не пытаются сильно нарастить усилия, а держат стабильное давление. Потери РФ на этих направлениях также стабильны — около 200 человек в сутки.
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 19:35;