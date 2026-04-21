«Ожидали, что они весной полезут активно» — Трегубов о ситуации на Харьковщине

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях – заметный рост активности россиян, констатировал в эфире «Суспільного» спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Спокойно, по словам Трегубова, пока только на Великобурлукском направлении.

«И под Волчанском россияне лезут, и под Купянском у них сильное обострение, и под Лиманом что-что есть. Мы ожидали, что они весной полезут активно», — сказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ.

Он также подчеркнул, что РФ не отказалась от цели «захватить Купянск». Однако сейчас основные усилия сосредоточены на другом.

«Пока что речь идет о сокращении плацдарма украинских сил к востоку от Оскола. Ну это у них там цель звучит основная сейчас. Но в перспективе они хотят взять и Купянск, и Купянск-Узловой. Другое дело, как в том анекдоте, съест то съест, но кто ему даст. Они сейчас активно пытаются перехватить инициативу на этом направлении, при этом много теряют. Прилагаются активные усилия, чтобы снова переломить ситуацию в нашу пользу, как это было сделано три месяца назад», — отметил Трегубов.