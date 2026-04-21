«Очікували, що вони навесні полізуть активно» – ЗСУ про ситуацію на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках – помітне зростання активності росіян, констатував в етері «Суспільного» речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Спокійно, за словами Трегубова, наразі лише на Великобурлуцькому напрямку.

«І під Вовчанськом росіяни лізуть, і під Куп’янськом у них сильне загострення, і під Лиманом дещо є. Ми очікували, що вони навесні полізуть активно», – сказав речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.

Він також підкреслив, що РФ не відмовилась від мети «захопити Куп’янськ». Однак наразі основні зусилля зосереджені на іншому.

«Поки, що мова йде про скорочення плацдарму українських сил на схід від Осколу. Ну це у них там мета звучить основна зараз. Але в перспективі вони хочуть взяти і Куп’янськ, і Куп’янськ-Вузловий. Інша справа, як в тому анекдоті, з’їсть то з’їсть, але хто йому дасть. Вони зараз активно намагаються перехопити ініціативу на цьому напрямку, при цьому вони багато втрачають. Докладаються активні зусилля, щоб знов переламати ситуацію на нашу користь, як це було зроблено три місяці тому», – зазначив Трегубов.