Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
Вранці 21 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили: протягом доби на Харківщині було 22 зіткнення.
На півночі регіону росіяни намагалися прорватися п’ять разів біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Вільчі.
На Куп’янському напрямку було 17 штурмів ЗС РФ у районі Куп’янська, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів:
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 08:12;