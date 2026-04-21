РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо

Вранці 21 квітня мер Ігор Терехов повідомив, що РФ б’є по Харкову – вибух пролунав близько 06:55.

За даними міського голови, удар прийшовся по адміністративній будівлі у Шевченківському районі. Відомо, що росіяни випустили бойовий дрон.

“Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала цієї ночі чотири рази. Основною загрозою стали безпілотники. Крім того, вранці жителі деяких районів повідомили про проблеми з електроенергією, зокрема, про перепади в електромережі. Тим часом у КП “Харківський метрополітен” писали про зупинку поїздів. Станом на 7:09 підземка вже курсує за розкладом.