РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо

Події 07:09   21.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо

Вранці 21 квітня мер Ігор Терехов повідомив, що РФ б’є по Харкову – вибух пролунав близько 06:55.

За даними міського голови, удар прийшовся по адміністративній будівлі у Шевченківському районі. Відомо, що росіяни випустили бойовий дрон.

“Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала цієї ночі чотири рази. Основною загрозою стали безпілотники. Крім того, вранці жителі деяких районів повідомили про проблеми з електроенергією, зокрема, про перепади в електромережі. Тим часом у КП “Харківський метрополітен” писали про зупинку поїздів. Станом на 7:09 підземка вже курсує за розкладом.

Читайте також: «Напівоточення Сум»: Синєгубов відповів, чи є загроза для Харкова (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
21.04.2026, 08:12
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
21.04.2026, 07:18
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо
21.04.2026, 07:09
БпЛА атакували Основ’янський та Холодногірський райони Харкова, є постраждалі
БпЛА атакували Основ’янський та Холодногірський райони Харкова, є постраждалі
20.04.2026, 23:29
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
20.04.2026, 16:13
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
20.04.2026, 16:40

Новини за темою:

21.04.2026
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо
20.04.2026
Масовану атаку БпЛА пережила вночі Харківщина
20.04.2026
За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
20.04.2026
Двоє постраждалих: один із районів Харкова пережив серію ударів
18.04.2026
За сьогодні на Харківщині зафіксували чотири бої: дані Генштабу на 16:00


  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 07:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 квітня мер Ігор Терехов повідомив, що РФ б’є по Харкову – вибух пролунав близько 06:55.".