З РСЗВ ударили росіяни по Чугуєву: поранена дитина
У Харківській облпрокуратурі повідомили про наслідки “прильотів” по Чугуєву.
“За даними слідства, 3 червня близько 20:00 збройні сили рф завдали удару по м. Чугуїв. Попередньо, ворог застосував РСЗВ “Торнадо-С”, – встановили правоохоронці.
У двох жителів діагностували гостру реакцію на стрес, акубаротравму отримала співробітниця поліції. Крім того, через “приліт” поранена 14-річна дівчинка.
“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 09:20;