З РСЗВ ударили росіяни по Чугуєву: поранена дитина

У Харківській облпрокуратурі повідомили про наслідки “прильотів” по Чугуєву.

“За даними слідства, 3 червня близько 20:00 збройні сили рф завдали удару по м. Чугуїв. Попередньо, ворог застосував РСЗВ “Торнадо-С”, – встановили правоохоронці.

У двох жителів діагностували гостру реакцію на стрес, акубаротравму отримала співробітниця поліції. Крім того, через “приліт” поранена 14-річна дівчинка.

“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.