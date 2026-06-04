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З РСЗВ ударили росіяни по Чугуєву: поранена дитина

Події 09:20   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З РСЗВ ударили росіяни по Чугуєву: поранена дитина

У Харківській облпрокуратурі повідомили про наслідки “прильотів” по Чугуєву. 

“За даними слідства, 3 червня близько 20:00 збройні сили рф завдали удару по м. Чугуїв. Попередньо, ворог застосував РСЗВ “Торнадо-С”, – встановили правоохоронці.

У двох жителів діагностували гостру реакцію на стрес, акубаротравму отримала співробітниця поліції. Крім того, через “приліт” поранена 14-річна дівчинка.

“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 09:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили про наслідки “прильотів” по Чугуєву. ".