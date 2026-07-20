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У лікарні після удару по передмістю залишаються 11 людей, один – вкрай важкий

Події 11:18   20.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У лікарні після удару по передмістю залишаються 11 людей, один – вкрай важкий Фото: Нова пошта / Telegram

Руслан Врагов, керівник лікарні, куди госпіталізували постраждалих після удару по терміналу Нової пошти у передмісті Харкова, розповів “Суспільному” про стан людей. 

За його словами, у лікарні залишаються 11 постраждалих.

“Двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один — у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний”, – передають кореспонденти “Суспільного”.

Нагадаємо, про удар по передмістю Харкова начальник ХОВА поінформував о 12:00 19 липня. Відразу було відомо про загиблих  та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 з них госпіталізовані.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 11:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руслан Врагов, керівник лікарні, куди госпіталізували постраждалих після удару по терміналу Нової пошти у передмісті Харкова, розповів “Суспільному” про стан людей. ".