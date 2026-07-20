На Харківщині на годину спізнюються приміські електрички

Про те, що сьогодні, 20 липня, через безпекову ситуацію спізнюються деякі приміські потяги, повідомили у АТ “Укрзалізниця”.

Таким чином, на Харківщині із запізненням їдуть такі потяги:

Поїзд №6509 Біляївка – Харків прямує із зупинки Північ +55 хвилин.

Поїзд №6506 Златопіль – Харків із зупинки Єзерська +47 хвилин.

Поїзд №6503 Бірки – Лозова із зупинки Широніне +50 хвилин.

Поїзд №6682 Власівка – Харків із зупинки Джгун +52 хвилини.

Поїзд №6684 Берестин – Харків з розʼїзду Широкий +57 хвилин.

Поїзд №6414 Лозова – Харків зі станції Краснопавлівка +36 хвилин.

Поїзд №6512 Лозова – Харків із зупинки Прядкін +41 хвилина.

Однак пасажирів закликали уважно слухати оголошення у поїздах та на станціях, щоб відстежити усі можливі зміни маршрутів, додали в УЗ.