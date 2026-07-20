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Два тролейбуси в Харкові у вівторок курсуватимуть по-іншому

Транспорт 19:58   20.07.2026
Олена Нагорна
Два тролейбуси в Харкові у вівторок курсуватимуть по-іншому

У вівторок, 21 липня, з 09:00 до 17:00 змінять маршрути тролейбуси №11 та №27.

У цей період буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої (на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської), повідомили у міськраді.

Зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт фахівцями АТ «Харківобленерго».

Тролейбуси №11 та №27 курсуватимуть так:

  • №11: частина тролейбусів (із запасом автономного ходу) рухатиметься за основним маршрутом, але зі збільшеним інтервалом руху; решта машин курсуватиме від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції;
  • №27: курсуватиме від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, спрямувати тролейбуси №13 та №20 до головного залізничного вокзалу міста запропонував мерії харків’янин Ян Світличний. Він створив відповідну петицію на сайті міськради.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 19:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 21 липня, з 09:00 до 17:00 змінять маршрути тролейбуси №11 та №27.".