Два тролейбуси в Харкові у вівторок курсуватимуть по-іншому

У вівторок, 21 липня, з 09:00 до 17:00 змінять маршрути тролейбуси №11 та №27.

У цей період буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої (на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської), повідомили у міськраді.

Зміни пов’язані із проведенням ремонтних робіт фахівцями АТ «Харківобленерго».

Тролейбуси №11 та №27 курсуватимуть так:

№11: частина тролейбусів (із запасом автономного ходу) рухатиметься за основним маршрутом, але зі збільшеним інтервалом руху; решта машин курсуватиме від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції;

№27: курсуватиме від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, спрямувати тролейбуси №13 та №20 до головного залізничного вокзалу міста запропонував мерії харків’янин Ян Світличний. Він створив відповідну петицію на сайті міськради.