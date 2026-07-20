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На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички

Транспорт 07:20   20.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички

О том, что сегодня, 20 июля, из-за ситуации в сфере безопасности опаздывают некоторые пригородные поезда, проинформировали в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, на Харьковщине с опозданием едут следующие поезда:

  • Поезд №6509 Беляевка – Харьков следует с остановки Север +55 минут.
  • Поезд №6506 Златополь – Харьков с остановки Езерская +47 минут.
  • Поезд №6503 Бирки – Лозовая с остановки Широнино +50 минут.
  • Поезд №6682 Власовка – Харьков с остановки Джгун +52 минуты.
  • Поезд №6684 Берестин – Харьков с разъезда Широкий +57 минут.
  • Поезд №6414 Лозовая – Харьков со станции Краснопавловка +36 минут.
  • Поезд №6512 Лозовая – Харьков с остановки Прядкин +41 минута.

Однако пассажиров призвали внимательно слушать объявления в поездах и на станциях, чтобы отследить все возможные изменения маршрутов, добавили в УЗ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что сегодня, 20 июля, из-за ситуации в сфере безопасности опаздывают некоторые пригородные поезда, проинформировали в АО «Укрзалізниця».".