На Харьковщине на час опаздывают пригородные электрички

О том, что сегодня, 20 июля, из-за ситуации в сфере безопасности опаздывают некоторые пригородные поезда, проинформировали в АО «Укрзалізниця».

Таким образом, на Харьковщине с опозданием едут следующие поезда:

Поезд №6509 Беляевка – Харьков следует с остановки Север +55 минут.

Поезд №6506 Златополь – Харьков с остановки Езерская +47 минут.

Поезд №6503 Бирки – Лозовая с остановки Широнино +50 минут.

Поезд №6682 Власовка – Харьков с остановки Джгун +52 минуты.

Поезд №6684 Берестин – Харьков с разъезда Широкий +57 минут.

Поезд №6414 Лозовая – Харьков со станции Краснопавловка +36 минут.

Поезд №6512 Лозовая – Харьков с остановки Прядкин +41 минута.

Однако пассажиров призвали внимательно слушать объявления в поездах и на станциях, чтобы отследить все возможные изменения маршрутов, добавили в УЗ.