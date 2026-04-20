«Напівоточення Сум»: Синєгубов відповів, чи є загроза для Харкова (відео)

Для Харкова загрози наземного наступу російських військ немає, сказав журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання, чи позначиться якось на Харківщині нинішня ситуація на Сумщині.

Напередодні в DeepState повідомили, що росіяни просунулися у двох населених пунктах Сумської області поблизу кордону. Після цього журналістка ТСН Юлія Кірієнко написала в телеграмі, що нібито “Суми можуть опинитися в напівоточенні”. Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов таку загрозу спростував.

“Загроза наступу є завжди і ми це розуміємо, тому що ворог не полишив спроб проникати у глиб нашої території, – констатував Синєгубов. – Ворог це демонструє щоденними цілодобовими атаками по всій лінії фронту. У нас атак по лінії фронту більше ніж 200 за добу”.

Він додав, що постійно під обстрілами перебувають північ області, Вовчанський, Куп’янський, Ізюмський та Лозівський напрямки.

“Там немає загроз щодо просування ворога, однак все одно удари є. І удари по енергогенерувальних підприємствах тривають, і по енергосистемі так само тривають. Тому ці загрози є, однак поряд із цим якихось небезпек для самого міста Харкова, для інших населених пунктів поки що ми не бачимо”, — наголосив начальник ХОВА.