«Напівоточення Сум»: Синєгубов відповів, чи є загроза для Харкова (відео)
Для Харкова загрози наземного наступу російських військ немає, сказав журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання, чи позначиться якось на Харківщині нинішня ситуація на Сумщині.
Напередодні в DeepState повідомили, що росіяни просунулися у двох населених пунктах Сумської області поблизу кордону. Після цього журналістка ТСН Юлія Кірієнко написала в телеграмі, що нібито “Суми можуть опинитися в напівоточенні”. Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов таку загрозу спростував.
“Загроза наступу є завжди і ми це розуміємо, тому що ворог не полишив спроб проникати у глиб нашої території, – констатував Синєгубов. – Ворог це демонструє щоденними цілодобовими атаками по всій лінії фронту. У нас атак по лінії фронту більше ніж 200 за добу”.
Він додав, що постійно під обстрілами перебувають північ області, Вовчанський, Куп’янський, Ізюмський та Лозівський напрямки.
“Там немає загроз щодо просування ворога, однак все одно удари є. І удари по енергогенерувальних підприємствах тривають, і по енергосистемі так само тривають. Тому ці загрози є, однак поряд із цим якихось небезпек для самого міста Харкова, для інших населених пунктів поки що ми не бачимо”, — наголосив начальник ХОВА.
- Категорії: Оригінально, Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Напівоточення Сум»: Синєгубов відповів, чи є загроза для Харкова (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 21:34;