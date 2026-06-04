Живі сканери емоцій: як «500 кг спокою» лікують душі під Харковом (відео)

«500 кілограмів спокою» проти хронічного болю, контузій та тривожності. На Харківщині стартував унікальний благодійний проєкт з іповенції для ветеранів. На відміну від звичайної їзди верхи, тут ветерани вчаться взаємодіяти з кіньми через дотики, обійми та поцілунки. Адже кінь — це справжній живий сканер, який дзеркалить внутрішній стан людини й вчить її контролювати власні емоції.

Перший контакт — доторкнутися та почухати. І невдовзі вже можна переходити до обіймів та поцілунків. От великий чорний кінь обережно торкається губами обличчя ветерана Юрія Приходька.

«Приїхав — таке собі було. Напружений стан, — ділиться першими враженнями Юрій. — Мені казали, що з кіньми стаєш спокійнішим, я скептично до цього відносився. Але побув, буквально пару дотиків — і легше стало».

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Юрій демобілізувався у січні 2024 року, підставою стала поява третьої дитини. Але ще рік після її народження чоловік провів на фронті: не міг залишити побратимів. Врешті повернутися до родини змусила дружина. Юрій не отримував поранених, але має сильний душевний біль. «У 2022 році мені видали повістку. Донецьк, Лиман, Серебрянський ліс, — згадує Юрій. — Страшно було, щоб вийти звідти. Прийшли на позицію на нашу мінять людей, їх розбомбили. І найстрашніше, піком було, коли я з товаришем, побратимом, сьогодні їв, грубо кажучи, з однієї тарілки, вийшли, і в мене його на очах не стало».

Вже два з половиною роки Юрій відновлюється, зокрема відвідує психолога. Каже, що шлях адаптації дається непросто: «Приїхав додому, гучні звуки. Я падав весь час на землю, боявся, близько року я боявся гучних звуків. Місяці три-чотири в метро не міг спуститись через шум. Голова починала боліти, і дезорієнтування починалося».

Юрій та його товариші — перша ветеранська група у новому благодійному проєкті. Спілкуванням із тваринами планують охопити півтори сотні ветеранів. «EPAM Ukraine фінансує десять заходів з іповенції для десяти груп, кожна з яких буде складатися з 15 ветеранів, — розповідає Євген Гріцков, керівник офісів ЕРАМ на сході України. — Ми вважаємо, що будь-який бізнес в Україні має бути відповідальним. Це не тільки підтримка України в ці складні часи, воєнні часи, а і допомога в реабілітації, в адаптації ветеранів у суспільство».

Що таке іповенція та як вона працює? У багатьох на слуху іпотерапія, але в цьому проєкті застосовують саме метод іповенції. Головна відмінність — фокус на психоемоційній взаємодії та рівноправному контакті з твариною. «Знаходження у полі 500 кілограмів спокою не може не вплинути на людину поруч, — пояснює голова ГО «ХАробрість» Марія Волкова. — Коли людина приходить до коня напружена, кінь це віддзеркалює, і через це віддзеркалення люди вчаться регулювати себе внутрішньо».

Без внутрішнього спокою взаємодії з твариною не вийде, адже коней називають справжніми «сканерами» людських емоцій.

«Коли ти з конем спокійний, кінь залишається поруч із тобою», — додає Марія.

Ветерану Олександру Лашину, який демобілізувався у 2025 році після важких поранень, такий контакт дарує довгоочікуване полегшення. Тепер його постійні супутники — хронічні болі та тривожність. «Довгий час був на лікуванні. І досі лікуюсь», — каже Олександр. На питання, чи вдалося вже відновитися фізично, чоловік відповідає, що лише наполовину. «Психологічно буває тяжче, буває легше. Якщо є позитивні моменти, як сьогодні, звісно, легше», — ділиться ветеран.

Інші бійці також відзначають, що хвилювання зникає за лічені хвилини. «Контакт склався. Я взагалі тварин люблю», — посміхається ветеран Євген. Алім коротко додає: «Нормально, нестрашно».

Психологи кажуть, що такі виїзди на природу до тварин є надзвичайно ефективними, особливо для бійців, які замикаються в собі. «Це люди, які отримали дуже багато контузій. Також є психічні розлади у декількох ветеранів, — коментує Ганна Калашник, психологиня КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч». — Люди замикаються в собі. Тобто немає бажання ні до чого. Зовсім. Ми знаходимо точки, де є цікавість: робота, родина, дівчата. А сьогоднішній день — це закріплення терапії».

Взаємодія з кіньми — лише одна із програм EPAM, спрямованих на підтримку ветеранів. Серед них є освітні, спортивні та психоемоційні ініціативи. «Саме цей момент з іповенцією, він вирізняється, — підкреслює керівник офісів ЕРАМ на сході України Євген Гріцков. — Прямо на очах видно, як змінюється людина. На очах видно, як людина розслабляється, як їй стає легше, краще. З початку повномасштабного вторгнення більше ніж 650 співробітників компанії EPAM залучилися до війська. І на сьогодні більше ніж 90 вже були демобілізовані та повернулися до роботи. Тож ми співпрацюємо з ветеранами кожен день».

Розслабитися, щоб кінь пішов за тобою



Кульмінацією зустрічі стає їзда верхи. Але до того треба знайти свого коня та завоювати його довіру. Ветеран Юрій обирає для себе великого чорного красеня Багі. «Щоб із ним домовитися, треба зосередитися на собі й бути впевненим у своїх діях, — інструктує власниця стайні Анна. — Спочатку ми покажемо йому, які ми розслаблені. Ми розслабилися, плечі спустили й плануємо, куди ми будемо йти. Щоб повернути праворуч… Оп — і розслабилися. Він пішов».

Врешті ветерани сідлають коней та закріплюють встановлений контакт. Цей день подарував їм спокій, але вже завтра вони повернуться до буденного цивільного життя. Юрію, зокрема, вже вдалося знайти у ньому нову важливу місію — зараз він займається захистом об’єктів обленерго від повітряних атак росіян.