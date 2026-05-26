Чи є право на радість під час війни? Відповідь психіатра з Харкова (відео)

Здоровье 19:11   26.05.2026
Єлизавета Лисенко
Емоційний баланс є важливим для нормального функціонування психіки, тому людина навіть під час війни має дозволяти собі переживати не тільки сум, але і радість, наголосив у коментарі МГ “Об’єктив” лікар-психіатр Артем Гарагуля.

Водночас, констатував він, люди можуть стикатися із засудженням і нерозумінням, коли демонструють свою радість у соцмережах. Лікар пояснює це тим, що інші користувачі можуть переживати складні обставини, перебувати в іншому емоційному стані та не бути здатними відреагувати позитивно. Через це можуть виникати конфлікти.

“Але не треба цього боятися й не треба карати себе або відчувати провину за те, що ви відчуваєте радість. Радість — це така ж нормальна фізіологічна емоція, як і сум, в цілому… Радіти обовʼязково треба — і варто знаходити для себе особисті джерела радості”, — пояснив лікар-психіатр.

Придушення негативних емоцій, попереджає фахівець, може призвести до психічних порушень, що матимуть фізіологічні прояви. Якщо людина довгий час не дає цим емоціям вихід, це може спричинити психосоматичні наслідки. Зокрема, це можуть бути загострення хронічних захворювань, порушення роботи травної системи: гастрити, виразки, розлади шлунково-кишкового тракту.

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна
  Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 19:11;

