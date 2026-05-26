Перетворюється Основа: у Харкові приводять до ладу ще один пляж (фото)
До літа готують прибережну зону на Основ’янському озері.
У роботах з благоустрою задіяні співробітники СКП «Харківзеленбуд» та районної адміністрації, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Там прибрали та вивезли сміття, оновили пісок на пляжі, обрізали сухе гілля на алеї, а також відремонтували й пофарбували лави.
“Тепер оновлена локація повністю готова до відпочинку містян”, – підсумували в мерії.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до пляжного сезону також готують острів на Журавлівці. СКП «Харківзеленбуд» проводить роботи з благоустрою зони відпочинку. Там розрівнюють та підсипають свіжим піском пляж, розмитий водою. Також обіцяють комфортні лежаки та парасольки від сонця. Вхід буде безплатним. Перед цим «Харківзеленбуд» отримав у постійне користування ділянку, де раніше знаходився приватний пляж «Акважур».
Також нагадаємо, що у Харківській області діє рішення про заборону купання. Його затвердила Регіональна комісія ТЕБ та НС.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благоустройство, новини Харкова, основа, пляж;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 18:12;