У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки

Аналітичний центр “Обсерваторія демократії” вивчив бюджети громад Харківської області на предмет витрат, котрі були закладені на благоустрій, а також повідомив про деякі закупівлі в цій сфері.

“Станом на кінець лютого 2024 року, з 56 громад Харківської області оприлюднили власний кошторис на 2024 рік з додатками до нього 45. Загальна сума запланованих ними витрат на благоустрій дорівнює 1,49 млрд грн та 858,3 млн – на дороги. Левову частку цієї суми складають витрати обласного центру – Харкова – 890,7 млн грн та 649,5 млн відповідно”, – повідомили аналітики.

З 45 громад, які оприлюднили свої бюджети, 14 планують витратити на благоустрій та дороги понад 10% усіх видатків. Ще сім місцевих рад спрямовують на ці цілі від 7% до 10%, 17 – від 3% до 7%. Лише сім громад виділили на благоустрій та дороги менше ніж 3% усіх видатків бюджету.

“З 17 міських громад Харківської області 9 громад збільшили витрати на благоустрій та дороги у 2024 році порівняно із 2023-м, а 4 їх скоротили. Ще 3 громади свої бюджети-2023 досі не опублікували”, – зазначили в “Обсерваторії демократії”.

Щодо селищних громад, то з них лише дві скоротили витрати на благоустрій та дороги, а 10 – збільшили. Головні “фанати благоустрою” в Харківській області, як виявилося, керують Безлюдівською громадою. Там ця стаття видатків зросла на 15,61%, порівняно з минулим роком.

В абсолютних цифрах найбільше в області на благоустрій, природно, спрямовує Харків – 1,5 млрд грн. При цьому, хоча витрати на ці цілі в обласному центрі зросли, але не радикально – на 0,15%.

“Найдорожчий тендер, повʼязаний із благоустроєм, станом на лютий 2024 року, під кодом 90610000-6 – “Послуги з прибирання та підмітання вулиць”, коштував Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради майже 290 млн грн. За ці гроші КП “Шляхрембуд”, що спеціалізується на ремонті та будівництві доріг, прибиратиме сніг та лід з автодоріг, а також підземні переходи міста. Вимоги до учасників тендеру сформовано таким чином, аби переможцем стала компанія, в якої є автопарк конкретних машин, які вказано у технічній специфікації до закупівлі, а можливість використання аналогів не передбачена”, – зазначили в АЦ “Обсерваторія демократії”.

Також серед оголошених комунальними підприємствами Харкова тендерів: закупівля 600 люків на 5 млн грн КП “Харківводоканал” та тендер КП “Харківблагоустрій” на придбання 702 тис. сміттєвих пакетів за 4,2 млн грн.

37 різноманітних закупівель з початку року оголосило КП “Центральний парк”.

“Зокрема, шукають компанію, яка проводитиме прибирання території до 31 грудня 2024 року за 1,5 млн грн, постачальників декоративної кори дерев та мульчі (3 тис. пакунків) на 550 тис. грн і 880 кг насіння газонної трави DLF-Trifolium Turfline Shadow загальною вартістю у 237,6 тис. грн, розпочали два тендери на закупівлю фарби та акрилової емалі вартістю 754 тис. та 625 тис. грн кожна, торги на придбання 50 урн та сотні хомутів, кришок та кілець кріплення пакетів до них загальною ціною 428 тис. грн та 100 тис. сміттєвих пакетів за 330 тис. грн”, – повідомили подробиці аналітики.

Масштабними тендерами на благоустрій вирізняється не лише Харків. Наприклад, у Лозовій за 5,5 млн грн планують озеленити територію громади та доглядати за насадженнями.

“Маємо ситуацію, коли, попри наявність запиту з боку суспільства на зменшення витрат на благоустрій, місцева влада щонайменше 22-х громад Харківської області збільшує ці видатки. І у розпал російських обстрілів Харківська міська рада замінює паркан вздовж проспекту Гагаріна, а у Лозівській громаді висаджують 12 тисяч квітів та засівають 500 гектарів газону”, – підсумували в огляді “Обсерваторії демократії”.